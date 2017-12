Beskid Żywiecki współpracuje z blogerami

Dlaczego blogerzy?

Stosunkowo nowym trendem w marketingu i promowaniu miast i regionów jest influencer marketing. Jest to rodzaj promocji nastawiony na współpracę z blogerami i vlogerami. Zdecydowanie to najszybciej wschodzący trend reklamowy ostatnich 3 lat. Przyczyną jego popularności jest coraz większa świadomość, tego jak wzrasta świadomość informacyjna użytkowników odnoście selekcji i wyboru informacji. Społeczeństwo informacyjne cechuje się zwłaszcza wśród młodych ludzi wzrostem braku zaufania do informacji komercyjnych. Stąd coraz większa popularności influencerów, którzy już nie tylko wpływają na opinię jak media tradycyjne, ale także posiadają relacje z masowymi odbiorcami, którzy bardzo silnie utożsamiają się z nim, a wyrażonym przez siebie zdaniem potrafi umiejętnie opiniować skupioną wokół jego osoby społeczność. Influencerzy mają tę zdecydowaną przewagę nad mediami tradycyjnymi, że bardzo często specjalizują się w wyspecjalizowanych dziedzinach.

Współpraca przy promocji Żywieckiego

Potencjał influencerów to nie tylko ich wiedza i umiejętność przekazywania treści w ciekawy sposób, ale także społeczność, która wokół siebie tworzą i jaki wywierają na nią wpływ. Cechuje ich twórczość ściśle powiązana jest z ciekawymi formami spędzania wolnego czasu, a takich nie brakuje w Żywieckim. Wśród blogerów z którymi współpracujemy i chcemy współpracować są Ci, opisujący podróże i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Wśród działań promocyjnych wymienionych w strategii promocji wśród atutów przemawiających za współpracą z blogosferą jest ich realny wpływ na czytelników, jaki swoimi celami podróżniczymi wywołują blogerzy, ponieważ właśnie ich szczegółowe relacje, widza na temat różnych miejsc i atrakcji pozwalają im ocenić, czy dane miejsce jest atrakcyjne, a taka opinia zostaje uznana za wiarygodną.

Blogerzy o Żywieckim

W ramach działań wspólnej promocji pogranicza do współpracy zaproszono kilku blogerów, którzy odwiedzając region lub pisząc teksty na bazie informacji przekazanych przez zleceniodawcę opisywali atrakcje i trasy turystyczne, które się tu znajdują. Wśród blogerów z którymi została podjęta współpraca znaleźli się blogerzy poruszający tematykę:

Efekty współpracy

Każdy z wymienionych blogerów, okazał się bardzo kompeteny w poruszanej przez siebie tematyce, a liczba fanów i zasięg publikowanych przez nich postów były czynnikami, które spowodowały, że współpracę z nimi można z całą pewnością uznać za sukces. Współpraca z nimi pozwoliła na wzmocnienie świadomości o marce dzięki możliwościom udostępniania treści umieszczanych w social media. Dostaliśmy możliwość, by dotrzeć do nowych odbiorców, którzy są aktywni i otwarci na przekaz, obserwowanych przez siebie twórców. Komentarze followersów oraz kolejne udostępnienia zwiększały zasięg kampanii przy zminimalizowanym nakładzie finansowym.

Z działań przeprowadzonych na potrzeby kampanii promocji regionu pogranicza mającej miejsce w 2017 roku w ramach współpracy z blogerami udało się dotrzeć do ponad 50 tysięcy nowych potencjalnych turystów odwiedzających region. Jako marka jesteśmy otwarci na dalszą współpracę z twórcami internetowymi zainteresowanymi regionem.